ГУП "Водоканал Петербурга" отравил рыбу в Славянке

Санкт-петербургский департамент Росприроднадзора по СЗФО признал ГУП "Водоканал Петербурга" виновным в отравлении рыбы в реке Славянка, пишет Poplawok.

В питерской реке около Рыбацкого моста нашли мертвую рыбу, вода нехорошо пахла, а выше по течению реки на воде плавала нефтяная пленка.

Химические вещества, как выяснили эксперты, попали в реку через так называемый выпуск "ОбщМет". Он находится на балансе питерского "Водоканала". Через него сбрасывают канализационную воду несколько городских предприятий, что мешает оперативно установить виновного.

Ущерб, причиненный природе, загрязнением Славянки еще не посчитали.

Источник фото: Wikimedia Commons

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