В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников

В Псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.

В Пскове в начальных классах у школьников стоит в программе обязательный предмет "Основы православной культуры". Дисциплина введена в качестве факультатива, но с пометкой "обязательный".

По словам директора псковской школы № 3, по данному факультативу в конце учебного ставится "зачет -незачет", поэтому тех, кто будет прогуливать, придется не аттестовывать. Об этом рассказал Борис Кирюхин — отец ученика второго класса школы № 3.

Мужчина увидел в дневнике своего сына предмет "Основы православной культуры". Кирюхин остался недоволен тем, что его сыну не предоставляют выбор: изучать православие или нет. Классный руководитель сообщила отцу, что такой план обучения утвержден администрацией города. Директор школы добавил к этому, что в Пскове нельзя не изучать православие, ведь "кругом православие, тут везде храмы!".

Кирюхин также добавил, что всех родителей учеников начальной школы на родительском собрании заставляли подписать письменное согласие, чтобы их дети изучали "Основы православной культуры". Кирюхин подписывать заявление отказался.

Мать ученицы псковской школы № 20 Евгения Матюшкова запретила своей дочери ходить на подобный факультатив после того, как дочь во время грозы сказала, что "это, наверное, бог рассердился на нее, из-за того, что она себя плохо вела".

В управлении образования администрации Пскова говорят, что включили "Основы православной культуры" в перечень курсов внеурочной деятельности в 1-3-х классах с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей России. "Православие — важная часть мировой культуры. Его отличают гуманизм, веротерпимость и миролюбие. "Основы православной культуры" преподаются как светский учебный предмет", — уверяли родителей чиновники.

Отдельно глава городского управления образования Анна Кузыченко подчеркнула, что в четвертом классе дети смогут выбрать основы других конфессий или светской этики.

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