В Петрозаводске малоимущая семья из 6 человек получила комнату 10 метров

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в Петрозаводске произошел вопиющий случай. Администрация города никак не может решить жилищный вопрос малоимущей семьи.

Семья Надежды Смирновой (ее беременная дочь и двое внуков) живут в доме 1950 года постройки, который так и не признали аварийным.

В итоге семье приходится жить в промерзшей насквозь квартире.

Температура воздуха в помещении — девять градусов, поэтому люди вынуждены не снимать верхнюю одежду. После Нового года родится еще один ребенок.

Семья не представляет, как жить в таких условиях.

Семья уже не раз жаловалась главе администрации Прионежского района Григорию Шемету. Но в ответ семье направляют одни отписки: нет средств на ремонт.

В итоге им дали комнату десять квадратных метров, в которой с Нового года им придется жить уже в составе семи человек.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Олег Ермолаев сам проверял условия, в которых проживает семья Надежды Смирновой, и сделал вывод, что администрация не занималась решением этого вопроса.

В результате было дано поручение провести осмотр дома семьи Смирновой. 31 октября комиссия все-таки признала его аварийным и подлежащим расселению.

Решение этого вопроса находится под личным контролем министра, который дал обещание найти жилье для семьи.

На сегодняшний день в Карелии 28 тысяч жителей живут в аварийных домах.

По словам министра, в Карелии планируется разработка программы расселения аварийного фонда жилья, принятие которой ожидается в 2019 году.

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