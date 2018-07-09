Мурманская область: коррупция по приказу?

"Губернатора к ответу", — похоже, что именно таким лозунгом руководствуются некоторые СМИ, когда пишут об инциденте произошедшем в Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Мария Ковтун. Фото: severpost.ru

Речь идет о растрате денежных средств, большая часть которых предназначалась для субсидирования благотворительных организаций. Вместо детей-сирот и инвалидов, финансовую помощь получали губернатор Мурманской области, ее приближенные и гости. Для них неоднократно организовывались рыбалки с вручением дорогостоящих подарков. А сыну губернатора подарили даже дорогую фирменную экипировку для вышеупомянутой рыбалки.

На данный момент, по информации Портала противодействия коррупции Мурманск, на скамье подсудимых находятся лишь бывшие подчиненные Марии Ковтун, губернатора Мурманской области. На них повесили всех собак и даже не ищут новых подозреваемых. Причем сама губернатор несмотря на то, что печально известный "ивент" был организован ей, по неизвестным причинам до сих пор находится в стороне от этой канители. Вероятно, работники Следственного комитета находятся под давлением местных региональных властей, а потому не работают настолько активно, насколько должны, согласно законодательству.

Безусловно, это не дает покоя тем, кто уже находится под стражей. Как сообщает электронная газета "Век", в связи со скорым завершением дела по растрате бюджетных средств адвокат Георгия Благодельского Сергей Шляго обратился в письменной форме к главе Следственного комитета РФ генералу Александру Бастрыкину. Он надеется, что это повлияет на течение судебного разбирательства, приведет к полагающимся проверкам и концу позиции бездействия, которую избрали органы предварительного следствия. Стоит отметить, на допросах подсудимые сообщили, что брали деньги из бюджета по приказу свыше, хоть и понимали противоправность своих действий.

Как пояснил следователям бывший вице-губернатор Игорь Бабенко, поскольку та (губернатор) категорически не хотела тратить свои деньги, но развлечений требовала, приходилось вот таким образом выкручиваться. По их словам, они боялись лишиться работы, если будут задавать много вопросов. Зарплата же была единственным источником дохода их семей.

Конечно, никто сейчас не может однозначно утверждать, что госпожа Ковтун виновна. Однако через две недели, в конце июля сего года, досудебные мероприятия подойдут к концу и дело отправится на встречу с Фемидой. Останется она безразлична к регалиям или же все виновные, которые извлекли выгоду, получат по заслугам — покажет лишь время. Будем следить за развитием событий.