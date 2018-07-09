Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Мурманская область: коррупция по приказу?

Россия » Северо-Запад » Последние новости Мурманска

"Губернатора к ответу", — похоже, что именно таким лозунгом руководствуются некоторые СМИ, когда пишут об инциденте произошедшем в Мурманской области.

Мурманская область: коррупция по приказу?. 389284.jpeg
Губернатор Мурманской области Мария Ковтун. Фото: severpost.ru

Речь идет о растрате денежных средств, большая часть которых предназначалась для субсидирования благотворительных организаций. Вместо детей-сирот и инвалидов, финансовую помощь получали губернатор Мурманской области, ее приближенные и гости. Для них неоднократно организовывались рыбалки с вручением дорогостоящих подарков. А сыну губернатора подарили даже дорогую фирменную экипировку для вышеупомянутой рыбалки.

На данный момент, по информации Портала противодействия коррупции Мурманск, на скамье подсудимых находятся лишь бывшие подчиненные Марии Ковтун, губернатора Мурманской области. На них повесили всех собак и даже не ищут новых подозреваемых. Причем сама губернатор несмотря на то, что печально известный "ивент" был организован ей, по неизвестным причинам до сих пор находится в стороне от этой канители. Вероятно, работники Следственного комитета находятся под давлением местных региональных властей, а потому не работают настолько активно, насколько должны, согласно законодательству.

Безусловно, это не дает покоя тем, кто уже находится под стражей. Как сообщает электронная газета "Век", в связи со скорым завершением дела по растрате бюджетных средств адвокат Георгия Благодельского Сергей Шляго обратился в письменной форме к главе Следственного комитета РФ генералу Александру Бастрыкину. Он надеется, что это повлияет на течение судебного разбирательства, приведет к полагающимся проверкам и концу позиции бездействия, которую избрали органы предварительного следствия. Стоит отметить, на допросах подсудимые сообщили, что брали деньги из бюджета по приказу свыше, хоть и понимали противоправность своих действий.

Как пояснил следователям бывший вице-губернатор Игорь Бабенко, поскольку та (губернатор) категорически не хотела тратить свои деньги, но развлечений требовала, приходилось вот таким образом выкручиваться. По их словам, они боялись лишиться работы, если будут задавать много вопросов. Зарплата же была единственным источником дохода их семей.

Конечно, никто сейчас не может однозначно утверждать, что госпожа Ковтун виновна. Однако через две недели, в конце июля сего года, досудебные мероприятия подойдут к концу и дело отправится на встречу с Фемидой. Останется она безразлична к регалиям или же все виновные, которые извлекли выгоду, получат по заслугам — покажет лишь время. Будем следить за развитием событий.

Подработка для Ассанжа и Cноудена: им предложили работу в России Подработка для Ассанжа и Cноудена: им предложили работу в России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы коррупция губернатор Мария Ковтун Мурманская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Россия
Сборная России научила Родину любить
Диалоги
Иран vs CША: к чему приведет блокировка Ормузского пролива
Читательский топ
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Новости Все >
Мурманская область: коррупция по приказу?
Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры
Уральские отморозки резали стариков за скидки в "Пятерочке"
Подработка для Ассанжа и Cноудена: им предложена работа в России
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России

Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.

Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Происшествия
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Общество
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.

Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Политика
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Это произошло на заседании нижней палаты правительства.

Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Мир
В Японии казнили главу "Аум Синрикё"
Соцсети
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Василий Амирджанов Сборная России научила Родину любить Василий Амирджанов Соломон Соловьев Следующим президентом США станет Форрест Гамп? Соломон Соловьев Руслан Веснянко Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Руслан Веснянко
Комментарии
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Трамп обрушился на Германию из-за России
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Страх и молчание: как россиянка болела за сборную в Одессе
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей
За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей
Мурманская область: коррупция по приказу?
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Страх и молчание: как россиянка болела за сборную в Одессе
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Российские футболисты встретились с болельщиками в Москве
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался