Жителя Калининграда задержали за взлом аккаунта с компьютерными играми

Любопытный инцидент произошел в Калининграде. Там местного жителя задержали за взлом чужого аккаунта с компьютерными играми.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД Калининградской области.
Как сообщают специалисты, в правоохранительные органы города Калининград обратился житель Омска. Он заявил, что неизвестные украли у него аккаунт с компьютерными играми. Сам он купил этот аккаунт у другого пользователя сети Интернет за 9 тысяч рублей. Когда у омича выдался лишний час, он решил зайти в свой аккаунт и поиграть в какую-нибудь из компьютерных игр, но внезапно обнаружил, что пароль был изменен.
В сжатые сроки полицейским из Калининграда удалось найти злоумышленника. Примечательно, что им оказался 27-летний молодой человек, у которого житель Омска и купил злополучный аккаунт с компьютерными играми. Хитрый предприниматель решил и заработать денег, и оставить себе коллекцию компьютерных "игрушек".
Несмотря на то, что преступление виртуальное, срок горе-вору грозит вполне себе реальный — до двух лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьника из Москвы убил его собственный компьютер. Мальчик увлекался техникой — любил собирать и разбирать "железо". Его ударил током системный блок компьютера.
Фото: flickr. com
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