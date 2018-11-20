Депутат Госдумы счел "оскорблением ветеранов" идею назвать аэропорт Калининграда именем Канта

Марат Бариев заявил, что с ним связались ветераны, по словам депутата, они считают, что называть аэропорт Калининграда в честь Иммануила Канта "неправильно, непатриотично, скандал". Сам депутат с мнением неназванных ветеранов согласен, потому что жившего в принадлежавшем Пруссии Кёнигсберге философа нельзя назвать соотечественником.

Более подходящим вариантом по мнению Бариева является Маршал советского союза Александр Василевский, руководивший штурмом Кёнинсберга. Его Бариев называет легендарным полководцем, освободившим город. Депутат призывает гражданское общество Калининграда "прочувствовать", кто действительно является великими людьми для города, и принять меры. По его словам, он уже общался на эту тему с депутатами от Калининградской области.

Немецкий филосов XVIII века Иммануил Кант лидирует в голосовании нового названия для аэропорта Храброво в Калининграде. Изначально имени Канта не было в списке претендентов, его добавили во втором туре, когда у горожан была возможность предложить свои варианты. На данный момент имя Канта набрало 14 тысяч голосов, на втором месте императрица Елизавета Петровна (10,1 тысяч голосов), третье и четвёртое занимают советские полководцы Александр Василевский (6,5 тысяч голосов) и Иван Черняховский (4,1 тысяч голосов).

Выборы названия для аэропортов проходят в рамках конкурса "Великие имена России".

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