Руководитель департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов прокомментировал развитие культуры в Калининграде. По мнению чиновника, в городе пора начать борьбу с "германизацией".
Речь идет о сохранении старинных традиций, оставшихся со времен существования германского города Кёнигсберг. Владислав Кононов обратил внимание на интерес местных жителей и туристов из других регионов страны к выставкам немецких художников в городе. Кононов не понимает, почему граждане не тянутся к Айвазовскому или другим деятелям русского искусства, ведь их произведения тоже переодически привозят в местные музеи.
По мнению чиновника, Калининград давно стал русской землей, а значит и развивать на этой земле нужно русские традиции, только приумножая их. Однако пока местные жители по привычке сокращенно называют город "Кёник", изменения не начнут происходить. ""Германизация" — это когда, например, дети, подростки, а то и взрослые, называют свой город не Калининградом, а Кёником — такая производная от Кёнигсберга…", — отметил в своем интервью в СМИ Владислав Кононов.
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