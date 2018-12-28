Культуру Калининграда обвинили в «германизации»

Руководитель департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов прокомментировал развитие культуры в Калининграде. По мнению чиновника, в городе пора начать борьбу с "германизацией".

Речь идет о сохранении старинных традиций, оставшихся со времен существования германского города Кёнигсберг. Владислав Кононов обратил внимание на интерес местных жителей и туристов из других регионов страны к выставкам немецких художников в городе. Кононов не понимает, почему граждане не тянутся к Айвазовскому или другим деятелям русского искусства, ведь их произведения тоже переодически привозят в местные музеи.

По мнению чиновника, Калининград давно стал русской землей, а значит и развивать на этой земле нужно русские традиции, только приумножая их. Однако пока местные жители по привычке сокращенно называют город "Кёник", изменения не начнут происходить. ""Германизация" — это когда, например, дети, подростки, а то и взрослые, называют свой город не Калининградом, а Кёником — такая производная от Кёнигсберга…", — отметил в своем интервью в СМИ Владислав Кононов.

Читайте также:

Калининград назвали "ножом у горла" НАТО

США и НАТО заберут Калининград за Крым