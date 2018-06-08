Преподавателя, задавшего вопрос Путину, пригласит на прием врио главы Якутии

Власти Якутии выяснили причины снижения месячной зарплаты у преподавателя, позвонившего на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил врио главы региона Айсен Николаев в четверг, 7 июня, в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: kremlin.ru

Ранее преподаватель учреждения среднего специального образования в Якутии Михаил Ваганов пожаловался президенту, что, согласно прошлому майскому указу, с января 2018 года его зарплата выросла до 60 тыс. рублей, однако продлилось это всего три месяца, и с апреля 2018 года зарплата опять снизилась, сообщает ИА SakhaNews. Ваганову это объяснили неким распоряжением, согласно которому такой размер заработной платы сохранялся только в течение первого квартала 2018 года.

По словам Николаева, он провел совещание с правительством региона, а прокуратура республики провела предварительную проверку и уже доложила о результатах, передает ТАСС.

"Судя по всему, в конце декабря в данном учебном заведении был изменен коллективный договор, и премии, которые раньше выплачивались ежемесячно, в том числе и стимулирующие выплаты, стали выплачиваться со второго квартала ежеквартально. Поэтому если в первом квартале у человека была каждый месяц достаточно высокая зарплата, то в апреле и мае он ощутил понижение. В июне у него заработная плата будет значительно выше, чем предыдущие два месяца. В среднем по второму кварталу у него будет такая же зарплата, как и в первом квартале", — сказал вр. и.о. главы региона.

Николаев подчеркнул, что в пятницу пригласит Ваганова на прием. "Может быть, кто-то не до конца разъяснил ему суть изменений системы оплаты труда", — добавил он.

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников — 100%.