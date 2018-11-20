"Худший вариант": Кожемяко пойдет на выборы в Приморье без Ищенко

Самовыдвиженцу Андрею Ищенко будет отказано в регистрации кандидатом на пост главы Приморского края. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Татьяна Гладких.

По словам Гладких, проверка выявила существенные нарушения в документации, предоставленной Ищенко. Для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр, нужно предоставить 140 подписей депутатов в поддержку потенциального кандидата. Ищенко предоставил 147 подписей, однако у него зафиксировано "11 пересечений" подписей с другими кандидатами, а ещё двое подписавшихся не являются депутатами. Таким образом, резюмировала Гладких, решение о возможности зарегистрировать Ищенко будет принято комиссией 24 ноября. До тех пор, добавила председатель комиссии, ему необходимо предоставить сведения о своём имущественном положении и о положении своих несовершеннолетних детей.

Напомним, в первом туре выборов губернатора Приморья 9 сентября Ищенко выдвигался от КПРФ и набрал 24,63% голосов, благодаря чему вышел во второй тур вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко (партия "Единая Россия). 16 сентября итоги второго тура были признаны недействительными, а 26 сентября Владимир Путин отправил Тарасенко в отставку, по его же указу врио губернатора стал Олег Кожемяко (партия "Единая Россия"), ранее занимавший пост главы Сахалинской области.

Также сообщается, что местное отделение партии "Единая Россия" помогло собрать необходимые подписи "бывшему" коммунисту Андрею Ищенко, а также другим кандидатам: Ищенко, например, получил подписи 58 депутатов "Единой России".

Комментарии к происходящему в предвыборной гонке дальневосточного региона многочислены. Так, авторы телеграм-канала "ИА Стекломой" заявляют следующее: "Многие муниципальные депутаты от КПРФ, поддержавшие Ищенко в сентябре, в этот раз отказались давать ему свои подписи. И если Ищенко не пролезет через муниципальный фильтр, то жаловаться ему надо будет на своих же коллег-коммуняк, а не на власть, которая слово сдержала и помогла подписями как могла".

В телеграм-канале "Серпом По" высказались предположение, что отсутствие серьёзных конкурентов поможет "кандидату от власти" Олегу Кожемяко одержать победу в первом туре выборов, однако в долгосрочной перспективе решение опрометчивое: "Если выдача сладких пряников (вроде временной отмены ГЛОНАСС) продолжится, не исключено, что на время и успокоит. Но это не изменит ни общей обстановки глухого народного недовольства политикой Кремля ни на Дальнем Востоке, ни в стране".

Полемизирует с авторами анонимных телеграм-каналов председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин:

"Товарищи пишут о Приморье как о возможности самонастройки системы. Ну, не знаю. Мне почему-то не кажется, что речь вообще может идти о настройке, учитывая все не только политические, но и социальные тренды страны. Приморье интересно другим — тем, что федеральная власть впервые начала признаваться в своей политике "двойных стандартов". Вот смотрите: 28 сентября Олег Кожемяко говорит, что "безусловно" будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. При этом, заметим, проект изменений в Избирательный кодекс Приморья в ЗС поступил только накануне, а обсуждать их собирались аж 3 октября. То есть назначенец всему Приморью, и не только ему показал, в каком месте федеральные чиновники видели региональный парламентаризм. И вот другое: фактический победитель предыдущего тура губернаторских выборов в Приморье Андрей Ищенко не может преодолеть муниципальный фильтр. Но здесь закон крайне строг: ни шагу назад, позади — Москва..."

Выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря.

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