Цыганка за снятие порчи осуждена судом Владивостока

Осуждена цыганка, обманувшая жительницу Владивостока на внушительную сумму. Об этом сообщает DEITA.RU .

Установлено, что цыганка сказала горожанке, что на ней "порча" и необходимо провести специальный "обряд". Поверив в то, что в случае отказа ее ждут бедствия , пострадавшая отдала цыганке деньги и украшения на сумму более 40 тысяч рублей.

Как водится, цыганка "испарилась" вместе с деньгами. Однако пострадавшая обратилась в полицию, гадалку нашли, суд назначил ей за содеянное 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщала «Правда.Ру» цыганка под предлогом снятия порчи обманула московскую студентку на 2,3 миллиона рублей. Для оккультных действий аферистка использовала яичную скорлупу, камни и бумагу. Специалисты советуют ни в коем случае не отвечать на приставания цыганок с просьбой погадать. Они обладают методом погружения жертвы в гипноз, и впечатлительным людям очень непросто им противостоять.

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