Чиновницу уволили за призыв "чпокнуть" дротиком" в пенсионера

В Петропавловске-Камчатском за неуместные реплики, зафиксированные на видео , была уволена сотрудница администрации города. Ранее в интернете появилось видео, его автор — та самая чиновница. На нём она предлагает "чпокнуть" дротиком в пенсионера, стоящего перед зданием администрации, потому что "хрен его знает, че у него в голове". Этот способ, по её мнению, которым она делится там же, подходит как к животным, так и к пенсионерам.

События, запечатлённые на видео, произошли 19 ноября. Пожилой мужчина пришёл к здании администрации Петропавловска с оружием в руках — по крайней мере так подумали сотрудники администрации, на видео разглядеть что именно держит мужчина проблематично. Двери в здание были сразу же заблокированы, охрана вызвала Росгвардию. Пока все участники действия дожидались приезда гвардейцев и было снято скандальное видео. После оно вызвало широкий резонанс в соцсетях.

В администрации сообщают, что посчитали высказывание женщины нарушением этики государственных служащих и уволили её. Мужчина задержан, детали произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

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