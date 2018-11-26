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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
ФСБ посоветовала украинской власти поразмышлять о возможных последствиях своих необдуманных действий.
В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.
Во Франции беспорядки по поводу минимального повышения цен на бензин и дизельное топливо приобрели эпические масштабы. В России цена взлетает на 10% - и тишина