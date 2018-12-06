Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"

Всем известно, что пенсии в России, мягко говоря, не самые высокие. Так, один из российских пенсионеров решил об этом действующей власти навязчиво намекнуть.

Житель Магадана Виталий Попов, ветеран труда, предложил сотрудникам социального центра отправить его надбавку к пенсии в Москву, председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Надбавка, отметим, составила 683 рубля. Раздосадованный Виталий Попов заявил, что Медведеву эта сумма нужнее. Она, мол, заявил ветеран труда, понадобится председателю правительства РФ в его "нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом".

Отметим, что Виталию Попову надбавка к пенсии пришла еще более-менее весомая. В октябре жительнице Новосибирске пришло и того меньше — 89 рублей. На них она купила веревку и мыло. Но не себе, а местному министру труда и социального развития.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дмитрий Медведев провел очередную ежегодную конференцию. В ходе ее он заявил, что пенсионная реформа пойдет на благо россиянам, хотя, отметил Медведев, их реальные доходы и так растут год от года.

Также "Правда.Ру" писала о том, что федеральный российский телеканал решил помочь советам тем, кто живет на нищенскую зарплату. Так, журналисты посоветовали россиянам отказаться от колбасы и хранить кипяток в термосе, чтобы не разжигать лишний раз газовую плиту.

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