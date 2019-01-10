Похороны уголовника: МВД привлечет к суду автора видео и комментаторов из Амурска

Руководитель районной полиции и городской прокурор не присутствовали на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИA-Новости со ссылкой на городских чиновников.

По словам начальника пресс-службы местного главка МВД Ирины Щеголевой «дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы». Напомним, что в соцсетях в среду было опубликовано видео , где фиксировалась похоронная процессия. Автор утверждал, что это похороны в Амурске криминального авторитета Юрия Зарубина, в связи с чем в городе перекрыли движение.

В комментариях к ролику говорилось, что гроб несут глава управления внутренних дел и прокурор. "Установлен человек, разместивший видео и посты к нему. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету", - сказала Ирина Щеголева.

По ее словам, честь и достоинство сотрудников МВД ведомство намерено защищать в суде.

При просмотре видео, возникает другая мысль: когда-нибудь в России полиция начнет бороться с криминалом, «авторитета» которого хоронит полгорода. И если Амурск так хоронит "криминального авторитета", то будет ли он отдавать такие же последние почести городскому прокурору? Дай ему Бог здоровья!

Фото:Похороны Зарубина в Амурске, скрин с YouTube

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