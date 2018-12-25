Причиной обрушения сопки в Хабаровском крае могла стать аномалия

После инцидента в Хабаровском крае, где предположительно упал метеорит, ученые проанализировали данные полученные со спутника "Sentinel-2А". На кадрах с орбиты видно, как 9 декабря у сопки еще присутствует вершина, однако на фото от 12 декабря видно уже разрушенную сопку. По мнению ученых, это может быть термическая аномалия. Само обрушение сопки могло произойти из-за слабых горных пород в этом районе.
Региональное управление МЧС также сделало заявление относительно инцидента. По словам представителей МЧС, которые осмотрели место происшествия, никакого метеорита не было, а причиной разрушения сопки стал обычный оползень. Слова сотрудников МЧС подтвердили в местной сейсмостанции, где не было зафиксировано никаких существенных колебаний.
Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление главы администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексея Маслова, который сообщил о падении метеорита, разрушении сопки и блокировке устья реки Бурея.
Фото: РИА Новости
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