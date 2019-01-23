В Приморье объяснили ситуацию со школьным уроком "криминальных авторитетов"

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал о том, что на самом деле случилось в общеобразовательной школе села Первомайское.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что приморские средства массовой информации поведали, будто в школу на урок к мальчикам 5-7 классов пришли местные криминальные авторитеты. Бандиты якобы рассказывал детям, как жить "по понятиям" и почему не стоит вступать в гомосексуальные связи.
Оказывается, ничего подобного в школе села Первомайское не было. Как рассказал и. о. главы Михайловского района Петр Зубок, в общеобразовательном учреждении всего-навсего произошел конфликт между двумя школьниками. Один, заявил Зубок, оскорбил другого в контексте действий сексуального характера.
По словам приморского депутата, в школу тут же нагрянули возмущенные родители. Они вступили в перепалку с директором общеобразовательного учреждения, в ходе которой также прозвучали нецензурные выражения. На этом конфликт был исчерпан, утверждает Петр Зубок, а средства массовой информации, сетует он, "раздули неизвестно что".
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок подытожил, что приморские СМИ спутали жителей села Первомайское с криминальными авторитетами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом поселке Забайкальского края за несколько месяцев покончили с собой сразу несколько молодых людей. Дело, твердят испуганные местные жители, в криминальном движении, что держит в страхе всю округу.
Фото: Pravda. Ru
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