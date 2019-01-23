В приморской школе местные бандиты провели урок "по понятиям"

Любопытный инцидент произошел в одной из общеобразовательных школ Приморского края. К школьникам на урок пришли самые настоящие бандиты.
Об этом приморским средствам массовой информации рассказал местный чиновник.
Так, сообщил он журналистам, в один из учебных дней мальчиков 5-7 классов школы в селе Первомайское собрали на урок в актовый зал. Там их встретили незнакомые им мужчины и директор школы. Глава общеобразовательного учреждения, что примечательно, представил одного из незнакомцев как "смотрящего" за данным населенным пунктом. Также директор счел нужным отметить, что школьники должны брать пример с криминального авторитета.
По словам учеников, пришедшие вести урок люди выражались нецензурной бранью и поднимали объективно неподходящие темы для разговоров с юными школьниками. Так, бандиты постарались объяснить школьникам, что значит жить "по понятиям" и предупредили о существующем запрете на гомосексуальную связь.
Родители и законные представители детей узнали о случившемся в школе лишь спустя сутки после инцидента.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на детской площадке в одном из российских городов нашли памятник местному криминальному авторитету. Беркута — так звали почившего преступника — застрелили в "лихих 90-ых".
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