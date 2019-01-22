В Японии напомнили о давлении США в переговорах с СССР по Курилам

В последнее время ситуация вокруг Курильских островов обострилась как никогда. Масла в огонь добавила информация о том, что Соединенные Штаты Америки активно вмешивались в процесс переговоров между Японией и Советским Союзом о статусе данных территорий.
Об этом факте стало известно из писем бывшего дипломата Страны восходящего солнца Сюнъити Мацумото. Японец возглавлял делегацию на переговорах между Токио и Москвой в 1950-ых годах.
Отметим, что письма предназначались супруге Сюнъити Мацумото и были обнаружены представителями средств массовой информации в одной из токийских квартир.
Так, по словам Сюнъити Мацумото, тогдашний секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Даллес пытался оказать давление на правительство Японии в надежде разорвать договор между Москвой и Токио. Мацумото также писал своей жене, что США пошли даже на откровенный шантаж. Джон Даллес, судя по письмам бывшего японского посла, якобы грозил Токио тем, что если СССР получит Курилы, то США навсегда заберут себе архипелаг Рюкю. Японский архипелаг в 1950-ых годах находился под контролем Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что в конце минувшего года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вернуться к переговорам о заключении мира между двумя государствами. В Стране восходящего солнца тут же заявили, что готовы будут вернуться к переговорам лишь тогда, когда разрешится территориальный спор меж странами. Отметим, что Россия отрицает претензии Японии на Курильские острова, перешедшие Советскому Союзу после окончания Второй мировой войны.
Ранее "Правда.Ру" поговорила с экспертом о том, возможно ли на сегодняшний день вернуть спорные территории современной Японии. Историк и дипломат Николай Платошкин заявил, что это невозможно.
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