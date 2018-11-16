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Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.
Повышение пенсионного возраста, рост тарифов ЖКХ и цен на бензин, НДС – для недовольства у россиян есть поводы. Но выйдут ли они на улицы – большой вопрос.
Собор Украинской православной церкви отказался от автокефалии патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет православие, Украину и Россию.
В последние дни армянские СМИ муссируют тему военной помощи Армении со стороны России в случае агрессии, связывая это с нагорно-карабахской проблемой. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, убежден, что не следует тенденциозно толковать то или иное выступление официальных лиц, превращая его в политическую спекуляцию.