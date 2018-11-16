Глава амурского ОНК уволилась из-за поддержки Цеповяза

Наталья Охотникова назвала осуждённого за массовое убийство Вячеслава Цеповяза "меценатом", за что и покинула свой пост.

Сложить с себя полномочия председателя общественной наблюдательной комиссии Амурской области Охотникову попросил зампредседатель районной ОНК Андрей Зенков. Согласно его словам, сделано это было в "добровольно-принудительном" порядке. Вместе с ней свои должности покинут все члены областной наблюдательной комиссии. Из-за масштабных перестановок Амурская область пока останется без данного органа.

Также он прокомментировал факт "травли" со стороны СМИ Натальи Охотниковой, по его мнению, никаких основания под собой это не имеет, а является "откровенной желтизной".

Напомним, Наталья Охотникова посвятила Цеповязу обширный пост в Инстаграм, где называла его меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером, "а не убийцей". Информацию, распространённую в медиа, Охотникова назвала "гнустной ложью". Позже публикация была удалена.

Помимо покинутой должности председателя ОНК, Охотникова возглавляет региональное отделение "Российского Красного Креста", входит в общественные советы при прокуратуре и по развитию гражданского общества.

Вячеслав Цеповяз был осуждён в результате расследования массового убийства 12 человек (в том числе четыре ребёнка) в станице Кущёвской.

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