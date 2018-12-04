Чукотка готова прийти на помощь Аляске после землетрясения

Руководство Чукотского автономного округа предложило свою помощь администрации штата Аляска в связи с ликвидацией последствий землетрясения.

Как указано на сайте правительства Чукотки, 30 ноября губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин направил послание своему коллеге, главе штата Аляска, Биллу Уокеру.

"Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска. От имени правительства Чукотки, жителей округа и себя лично выражаю слова сочувствия людям, пострадавшим в результате землетрясения. Желаем жителям Аляски сил, стойкости и мужества", — сказано в письме.

Напомним, 30 ноября на Аляске после землетрясения, мощность которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера, ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Временно закрыта воздушная гавань Анкориджа, разрушены дома и многие автотрассы.

Росавиация выдала предписание "оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России", на изменение аэропорта прибытия.

Аляска не первый раз оказывается в эпицентре тектонических движений земной коры. Одно из недавних землетрясений, о который сообщала Правда. Ру, произошло три года назад, тогда его магнитуда составила 6,2 балла.

Фото: Hyser

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