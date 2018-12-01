Представители Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали распространившуюся в СМИ видеозапись, на которой запечатлён Вячеслав Цеповяз, член "банды Цапков".
На ней Цеповяз, отбывающий 20-летний срок, находится в комнате, гораздо более комфортной, нежели подразумевает тюремное заключение: он и несколько других заключённых со смартфонами в руках расположились на мягкой мебели. Также в комнате можно разглядеть кофейный столик с приборами и плазменный телевизор.
Опровергая домыслы СМИ, в ведомстве заявили, что на кадрах запечатлено не VIP-жилье Цеповяза, а "комната психологической разгрузки". В сообщении пресс-службы ФСИН также говорится, что видео было снято несколько лет назад, примерно тогда же, когда были сделаны опубликованные ранее скандальные фотографии с Цеповязом, на которых он жарит шашлыки, ест крабов и икру. Видеозапись, по словам пресс-службы, проходит проверку в рамках уголовного дела, возбуждённого после публикации фотографий.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула свой пост из-за того, что назвала осуждённого за массовое убийство Цеповяза "меценатом" и "потомственным фермером". Вслед за Охотниковой свои посты покинули остальные члены ОНК.
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