В Воронеже умерла ветеран с "ошибочно ампутированными" ногами

Бывшая узница концлагеря скончалась сегодня ночью в воронежской больнице №3. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Недавно 89-летней пациентке ампутировали обе ноги. История стала достоянием общественности потому, что один из сыновей женщины публично заявил о том, что произошла врачебная ошибка: врачи ампутировали не ту ногу. По его словам, показаний к ампутации левой ноги не было, речь шла только о правой.

В учреждении ответили, что женщина была госпитализирована с поражением обеих ног, а наибольшую опасность для жизни представляла именно левая нога — из-за острого нарушения кровообращения. Неосторожность в исполнении профессиональных обязанностей — частая статья для врачебных дел, особенно когда речь идёт о нанесении настолько тяжёлых увечий. Вскоре было заведено уголовное дело, которое из-за широкого резонанса передали в Следственный комитет. Одновременно с этим Национальная медицинская палата провела собственное расследование с привлечением всех участников и данных о лечении ветерана.

Вердикт расследований одинаковый — врачебной ошибки не было, как и ног пациентки, не требующих хирургического вмешательства: при поступлении женщина жаловалась на боли в левой голени, а врачи, прежде чем делать операцию, получили её согласие.

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