Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Симптоматичный инцидент произошел в небольшом городке Струнино Владимирской области.
Так, во время рабочего визита в одну из полуразрушенных больниц области заместитель губернатора Марина Чекунова выслушала жалобы местных сотрудников на аварийное состояние здания. В ответ на просьбу о капитальном ремонте Чекунова же посоветовала врачам и медсестрам сначала «посмотреть на себя» и, например, помыть полы в здании или же повесить занавески на окна. Со своей стороны заместитель губернатора Владимирской области пообещала обеспечить городской больнице бесплатные бахилы.
Марина Чекунова также сочла нужным отметить, что она - не золотая рыбка. И власть, подчеркнула она, тоже не золотая рыбка. Необходимо, заметила чиновница, работать всем вместе, сообща.
Отметим, что городская больница в городе Струнино Владимирской области известна чуть ли не на всю страну.
Любопытно, что жаловались на аварийное состояние здания сотрудники больницы и действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Так, во время «Прямой линии» 2018 года они попросили главу государства о помощи. Путин признал наличие проблемы, но отметил, что это, в первую очередь, зона ответственности региональных властей.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что депутат из Саратова заявила, будто питаться на 3500 рублей в месяц легко. По словам женщины, «макарошки всегда стоят одинаково». Она также добавила, что и сама бы питалась так, но ей якобы не позволяет ее статус.
Также «Правда.Ру» писала о том, что глава департамента молодежной политики Свердловской области оскорбила эту самую российскую молодежь. Так, министр заявила, что государство ничего молодым людям не должно и вообще «не просило их рожать».
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