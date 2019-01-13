Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Симптоматичный инцидент произошел в небольшом городке Струнино Владимирской области.

Так, во время рабочего визита в одну из полуразрушенных больниц области заместитель губернатора Марина Чекунова выслушала жалобы местных сотрудников на аварийное состояние здания. В ответ на просьбу о капитальном ремонте Чекунова же посоветовала врачам и медсестрам сначала «посмотреть на себя» и, например, помыть полы в здании или же повесить занавески на окна. Со своей стороны заместитель губернатора Владимирской области пообещала обеспечить городской больнице бесплатные бахилы.

Марина Чекунова также сочла нужным отметить, что она - не золотая рыбка. И власть, подчеркнула она, тоже не золотая рыбка. Необходимо, заметила чиновница, работать всем вместе, сообща.

Отметим, что городская больница в городе Струнино Владимирской области известна чуть ли не на всю страну.

Любопытно, что жаловались на аварийное состояние здания сотрудники больницы и действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Так, во время «Прямой линии» 2018 года они попросили главу государства о помощи. Путин признал наличие проблемы, но отметил, что это, в первую очередь, зона ответственности региональных властей.

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