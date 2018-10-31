Глава провинциального поселка назвал его жителей "какими-то нежными"

Удивительное происходит в селе Пушкино Тверской области. Местные жители вот уже который год кряду пытаются обратить внимание властей на тамошнюю грунтовую дорогу.
Жители села утверждают, что ситуация с дорогой в населенном пункте просто ужасная. По весне и осени грунтовую дорогу, разумеется, размывает, и проехать по ней не представляется возможным. Власти села же заявляли, что населенный пункт якобы участвует в областном конкурсе на ремонт дорог, и в скором времени планируется сделать подсыпку грунтовки. Любопытно, что местные жители неголословны — их поддержали и в прокуратуре, и в ГИБДД, подтвердив аварийное состояние дороги. Суд же и вовсе обязал чиновников привести дорогу в порядок.
Но, как говорится, воз и ныне там. Глава села Пушкино Тверской области Владимир Деривианка же считает, по-видимому, что грунтовая дорога, постоянно находящаяся в аварийном состоянии, это не проблема для населенного пункта и выполнять официальное постановление суда он не обязан. Владимир Деривианка и вовсе заявил, что люди сегодня стали "какие-то нежные". Глава населенного пункта заявил, что недавно на злополучную дорогу высыпали щебень — а что еще нужно селянам, он не понимает. По его словам, он на своем автомобиле по дороге проезжает без труда. Также Деривианка добавил, что местные жители могли бы и сами "что-то сделать".
Совсем недавно в средствах массовой информации прославился глава другого небольшого населенного пункта Российской Федерации. Так, "Правда.Ру" писала о том, что мэр уральского городка Верхотурье сбил ребенка и скрылся с места происшествия.
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