Смоленский депутат попросил списать долги за газ по примеру Чечни

Депутаты из Смоленска выступили с любопытным предложением к областной прокуратуре. Так, чиновники попросили ее списать долги местных жителей за газ, как это сделано было в Чеченской республике.

Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала о том, что районный суд города Грозный принял решение снять с населения республики задолженность за газ в размере 9 миллиардов рублей. Все якобы из-за того, отметили в суде, что требования погасить задолженность могли создать в Чечне серьезное социальную напряженность.

Заинтересовались ситуацией и в Смоленске. Так, местные депутаты, подавшие прошение в прокуратуру о списании долга местным жителям, заявили, что ничего предосудительного в своей просьбе не видят. Они указали на то, что все субъекты Российской Федерации, как известно, равны, и раз жителям Чечни простили долг в 9 миллиардов рублей, то таким же самым образом следует пойти навстречу и жителям других российских регионов.

Любопытно, что сами смоленские депутаты не очень надеются на реализацию своей авантюры. Так, в интервью средствам массовой информации Андрей Шапошников заявил, что "чеченская практика" вряд ли распространится на другие субъекты РФ. Тем более, считает он, не исключено, что решение о списании долгов за газ жителям Чечни было принято на самом высоком, федеральном уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, судя по всему, региональное отделение "Газпрома" все-таки не будет списывать задолженность должникам из Чечни. Там заявили, что возмущены решением местного суда.

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