Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки организует на новогодние праздники поздравительную программу для бездомных жителей Москвы. Бездомным покажут художественные фильмы, проведут экскурсии по историческим местам столицы, покажут концерты и напоят чаем. Помимо этого, сотрудники центра организуют для участников программы турниры по шахматам и шашкам, а также различные кружки по интересам.
Мероприятия проходят при поддержке Московского департамента труда и социальной защиты населения. Организаторы призывают москвичей обращаться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и сообщать о людях, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в Москве с 14 декабря по 13 января.
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