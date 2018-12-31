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Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом

Россия » Центр » Москва

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки организует на новогодние праздники поздравительную программу для бездомных жителей Москвы. Бездомным покажут художественные фильмы, проведут экскурсии по историческим местам столицы, покажут концерты и напоят чаем. Помимо этого, сотрудники центра организуют для участников программы турниры по шахматам и шашкам, а также различные кружки по интересам.

Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом. 396660.jpeg

Мероприятия проходят при поддержке Московского департамента труда и социальной защиты населения. Организаторы призывают москвичей обращаться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и сообщать о людях, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в Москве с 14 декабря по 13 января.

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Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом Московских бездомных по-особому поздравят с Новым годом

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Темы Россия Москва праздник Новый год бездомные благотворительность
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