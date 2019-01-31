«Боинг-777» с неизвестным грузом из Венесуэлы сел в Москве

В аэропорту Москвы Внуково приземлился самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, который вылетел из столицы Венесуэлы Каракаса. Сведений о том, если на борту пассажиры или груз пока нет.

Известно, что самолет отправился из России в Венесуэлу 28 января. На нем вылетели только два экипажа. Лайнер Boeing 777 предназначен для трансатлантических перелетов и имеет максимальный взлетный вес по сравнению с базовой версией 777-200.

В связи с политическим кризисом в Венесуэле, появилось повышенное внимание ко всем рейсам в южноамериканскую страну из России, особенно, если между ними отсутствует прямое авиасообщение.

Эксперты выдвигали различные предположения, что туда на одном из российских правительственных самолетов перебрасывались бойцы частных военных компаний, которым, возможно, поставили задачу охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако позже выяснилось, что на борту находилась судейская делегация. Помимо этого Кремль опровергнул информацию об отправке в Каракас наемников. Президент Венесуэлы, в свою очередь, отказался комментировать данную ситуацию.

Также высказывалась версия, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти около 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения в официальных источниках.

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