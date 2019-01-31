Грозят ли Москве перебои с продуктами

Производители и транспортники увидели угрозу поставки продуктов в Москву из-за правил передвижения грузовиков. Они попросили у властей приостановить действие постановления и обсудить вопрос с бизнесом.

Cоюзы транспортно-логистических, а также производственных и торговых компаний уже доложили мэру столицы Сергею Собянину о возможном подорожании продуктов и перебоях с поставками продовольственных товаров из-за ужесточения правил передвижения грузовых автомобилей по Москве. Представители компаний отправили соответствующее письмо Сергею Собянину, которые подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и другие.

Напомним, что изменения вступили в силу еще 14 января 2019 года. В столице изменили график передвижения грузовиков. Так, крупные транспортные средства не могут передвигаться по городу с 06:00 до 22:00. Ранее данный график зависел от времени года, а также от рабочих и праздничных дней. Оформить разовый пропуск, который действует не более 5 суток, на въезд в столицу теперь можно не чаще двух раз в месяц, а время оформления такого документа увеличилось до восьми рабочих часов.

Авторы письма уверены, что от новых правил возникнут проблемы с доставкой продуктов в центр столицы, а также расходы на доставку значительно увеличатся.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ответили, что проблем с доставкой продуктов в центр Москвы не возникнет. В департаменте пояснили, что в настоящее время действует примерно 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение суток. С 14 января разовый пропуск в город в срок до 8 часов получили сразу 2 тысячи владельцев грузовых автомобилей. По мнению экспертов, такого количества достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами не одну, а целых две Москвы.

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