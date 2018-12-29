Каким будет праздничный новогодний салют на ВДНХ

В первые секунды нового, 2019 года небо над Главной выставкой страны озарится красочным фейерверком. Яркие искры окрасят в разные цвета ночное небо ровно в 00:00.
В течение трех минут гости ВДНХ смогут любоваться праздничным огненным действом в небе, дающим старт новому году. Мортирами будет произведено более 300 салютных выстрелов высотой до 100 метров. Красочное зрелище можно будет увидеть с любой точки объединенной территории ВДНХ и парка "Останкино". Самый лучший вид на салют откроется для посетителей катка "Ракета" на площади Промышленности.
Озаренное всеми цветами радуги небо, шествие главных героев волшебной ночи — Дедов Морозов, живая музыка и поздравления создадут неповторимую атмосферу любимого всеми праздника.
В новогоднюю ночь гости катка "Ракета" смогут послушать живые выступления музыкантов. На катке "Ракета" и "Цветник" будут транслироваться видеопоздравлениями от врачей, машинистов, пожарных и космонавтов. Кроме того, посетителей ВДНХ на всех площадках Города зимы ждет насыщенная программа с танцевальными флешмобами, конкурсами, викторинами, катанием с горки, играми в керлинг и юкигассен.
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