Все пассажиры были эвакуированы, сообщается на сайте канатной дороги. Только в понедельник её открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Компьютерные серверы были атакованы сегодня, в 14:00 по Московскому времени. Перевозка пассажиров была приостановлена в целях безопасности, пресс-служба МКД приносит извинения за доставленные неудобства. Сообщается, что дальнейший график работы канатной дороги будет доступен на её сайте.
Канатная дорога над столицей соединила Лужники и Воробьёвы горы. Её протяжённость 702 метра, она проходит над Москвой-рекой. Первый месяц работы МКД проезд будет бесплатным.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о других эвакуациях в Москве сегодня: двеннадцать торговых центров столицы были эвакуированы. Причиной стали анонимные звонки, в них сообщалось о том, что здания заминированы. На данный момент уже известно, что информация о минировании не подтвердилась - торговые центры обследовали специалисты с собаками. Сведения о том, что в зданиях находятся взрывные устройства были получены из анонимных звонков. Представители силовых структур заявили, что звонили украинцы.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.