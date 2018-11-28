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Источник Правда.Ру

Канатную дорогу в Москве остановили через сутки после запуска из-за кибератаки

Россия » Центр » Москва

Все пассажиры были эвакуированы, сообщается на сайте канатной дороги. Только в понедельник её открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Канатную дорогу в Москве остановили через сутки после запуска из-за кибератаки. 395347.jpeg

Компьютерные серверы были атакованы сегодня, в 14:00 по Московскому времени. Перевозка пассажиров была приостановлена в целях безопасности, пресс-служба МКД приносит извинения за доставленные неудобства. Сообщается, что дальнейший график работы канатной дороги будет доступен на её сайте.

Канатная дорога над столицей соединила Лужники и Воробьёвы горы. Её протяжённость 702 метра, она проходит над Москвой-рекой. Первый месяц работы МКД проезд будет бесплатным.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о других эвакуациях в Москве сегодня: двеннадцать торговых центров столицы были эвакуированы. Причиной стали анонимные звонки, в них сообщалось о том, что здания заминированы. На данный момент уже известно, что информация о минировании не подтвердилась - торговые центры обследовали специалисты с собаками. Сведения о том, что в зданиях находятся взрывные устройства были получены из анонимных звонков. Представители силовых структур заявили, что звонили украинцы

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Темы МКД хакеры Москва эвакуация кибератака Сергей Собянин канатная дорога
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