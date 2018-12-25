В Москве откроют 500 пунктов для сдачи новогодних елок на утилизацию

Власти Москвы организуют для жителей города акцию "Елочный круговорот", в рамках которой, каждый желающий сможет сдать на переработку новогоднее дерево. Старт акции запланирован на 9 января. С этого дня начнут работу 460 пунктов приема мусора.
Власти столицы подчеркивают, что обычно горожане выкидывают ели на обычные свалки. Однако на полигонах не существует условий для органического разложения древесины. Все собранные по акции материалы пойдут на переработку. В результате из них выйдет почвогрунт и щепа. Примечательно, что пункты приема будут работать до 1 марта. Городские власти предупреждают горожан, чтобы они снимали украшения с деревьев.
Напомним, акция по переработке новогодних деревьев проводится в российской столице уже на протяжении двух лет.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о рекомендациях для своих читателей по выбору новогодней елки.
Фото: flickr.com
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