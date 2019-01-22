Путин и Абэ рассказали об итогах переговоров в Москве

В Москве подошли к концу переговоры действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Примечательно, что лидеры двух государств общались в течение долгих трех часов — намного дольше, чем планировалось заранее.
По завершению встречи Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в "деловой и весьма конструктивной атмосфере". Российский президент отдельно отметил, что они с Синдзо Абэ поддерживают тесные рабочие отношения. Так, по словам главы Российской Федерации, нынешняя их встреча была уже четвертой за последние полгода. Примечательно, что в ходе переговоров Владимир Путин обратился к Синдзо Абэ на "ты".
Также действующий президент Российской Федерации отметил, что большая часть времени завершившихся переговоров была уделена мирному договору между Россией и Японией. По словам Владимира Путина, Москва сегодня как никогда заинтересована в этом договоре. Необходимо, подчеркнул Путин, чтобы окончательное соглашение удовлетворяло как интересам России, так и интересам Японии.
Подчеркнул важность мирного договора между странами и Синдзо Абэ. Японский премьер-министр также добавил, что необходимо расширять и без того большое и тесное сотрудничество России и Японии. Так, например, Синдзо Абэ отметил, что Москва и Токио в ближайшее время начнут развивать связи между военными ведомствами двух стран.
Японский премьер-министр также рассыпался в комплиментах столице Российской Федерации. Так, по словам Синдзо Абэ, ему очень понравились и зимняя московская стужа, и внешний вид столицы в январе.
Путин и Абэ отметили, что продолжат главы МИД двух стран переговоры по мирному договору в феврале.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации обнаружили письма японского посла своей супруге. В них он рассказывал жене о том, как в 1950-ые годы Соединенные Штаты Америки пытались шантажировать Японию и мешали ей передать Советскому Союзу свои территории.
Фото: kremlin. ru
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