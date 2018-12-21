Сейсмолог предупредил: Москве грозит мощное землетрясение

20 декабря в Институте земной коры СО РАН сообщили о возможном землетрясении в российской столице, магнитуда которого может достигнуть 5 баллов. В институте призывают москвичей не поддаваться панике, так как прогноз сейсмологов приблизительный. Иными словами, специалисты не могут точно предсказать факт возникновения колебаний, они лишь могут рассчитать силу толчков для конкретного региона. Эта информация должна быть использована инженерами для проектирования и градостроительства.

Сейчас ученые работают над сейсмологической картой Российской Федерации. Самым сейсмоактивным регионом РФ считается Камчатка. Там магнитуда толчков может достигать 11 баллов. Сотрудники института рассказали об особенностях землетрясений в городских условиях. По их словам, каждые шесть этажей способствуют увеличению магнитуды на 1 балл. То есть, если в городе наблюдается землетрясение силой в 5 баллов, то на 12 этаже его сила уже будет оцениваться в 7 баллов.

В институте поясняют, что землетрясения в 5 баллов вполне достаточно для появления небольших трещин в стене и небольших разрушений. Все незакрепленные вещи будут хаотично перемещаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о предупреждении президента РФ Владимира Путина о возможности и последствиях ядерного конфликта.

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