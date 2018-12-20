Рост НДС спровоцировал двойную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Департамент экономической политики и развития Москвы установил тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году. Речь идёт о стоимости газа, отопления, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии. Почему в 2019 году индексация тарифов будет проведена дважды, и ударит ли это по кошелькам москвичей?

С 1 января Правительство Москвы впервые применит на практике план утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения (а именно, на отопление, водоснабжение и водоотведение) на пятилетний период: с 2019 по 2024 год. В рамках этого плана индексация тарифов, как и прежде, будет проводиться раз в год. Однако в следующем году цены поднимутся дважды: 1 января и 1 июля. Чем это обусловлено?

Причина двухэтапного роста тарифов в следующем году - в изменении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг уже с 1 января попросила ассоциация «ЖКХ и городская среда», которая объединяет водоканалы, поставщиков электроэнергии, управляющие компании и т.д. Уже с начала января им придётся выплачивать НДС по новой ставке (20%). Если бы индексация тарифов произошла только в июле, эти компании потерпели бы колоссальные убытки.

Но скажется ли двухэтапное изменение тарифов в 2019 году на общей финансовой нагрузке на население? На самом деле, нет. Несмотря на повышение НДС со следующего года, рост тарифов сохранится на уровне целевой инфляции, которая составит около 4%, только в этот раз повышение будет разбито на две части. Первый раз тариф повысят 1 января, второй - 1 июля. Следует отметить, что в столице цены на жилищные услуги не менялись с 2017-го, в то время как уровень инфляции за этот период вырос.

В настоящее время ставка тарифа на услугу отопления в Москве равна 2 279 рублям 95 копейкам за Гкал., а с 1 января 2019 года она составит 2 318 рублей 59 копеек за Гкал. Горячее водоснабжение подорожает на 3 рубля 20 копеек за куб.м., холодное водоснабжение - всего на 64 копейки, составив с 1 января 38 рублей 70 копеек за куб.м. Стоимость водоотведения вырастет всего на 46 копеек, составив с начала нового года 27 рублей 47 копеек за куб.м.

Департамент экономической политики и развития Москвы установил тарифы на газ пока только на полгода - с 1 января по 30 июня 2019 года. Параметры роста тарифа с 1 июля на сегодня не определены из-за особенностей расчёта, предусматривающих учёт федеральных решений, принимаемых ФАС России. Сейчас стоимость газа в Москве составляет 6 рублей 63 копейки за куб. м., с 1 января она увеличится на 11 копеек.

В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. Льготами на оплату услуг ЖКХ на сегодняшний день могут воспользоваться 52 категории москвичей, что составляет 3,7 миллиона человек. 650 тысячам московских семей полагаются субсидии. Всего на льготы и субсидии гражданам в 2019 году Москва предусмотрела в бюджете 47,4 млрд. рублей.