Московские птицы впали в уныние, печаль и депрессию

Изменчивый, непостоянный и специфичный климат Центральной России неблагоприятно влияет на здоровье и самочувствие местных птиц.
Так, например, постоянные скачки температуры в Москве, зафиксированные нынешней зимой, в буквальном смысле сводят местных пернатых с ума. Орнитологи сообщают, что у столичных голубей, воробьев, синиц и прочих городских птиц наблюдается самая настоящая депрессия.
Дело в том, поясняют специалисты, что птицы не меньше людей восприимчивы к резким изменениям погоды. Если, например, падает атмосферное давление, указывают орнитологи, то птицы могут заболеть и потерять аппетит. В некоторых случаях, заявляют эксперты, птицы даже гибнут.
Орнитологи просят москвичам не лениться и покармливать своих пернатых соседей. Городские птицы, сетуют столичные специалисты, могут погибнуть не только от изменчивой погоды, но и от банального голода. Сложности с кормом вызваны тем, что при низких температурах плоды, семена и различные крошки — стандартный рацион пернатых — покрываются снежной коркой. Ослабевшие птицы просто-напросто не могут употребить их в пищу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители небольшого городка в Карелии бьют тревогу. Они все чаще и чаще встречают на улицах мертвых птиц. Есть в этом какая-то мистика — так, утверждает местное население, птицы лежат в странных одинаковых позах.
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