Москвич требует запретить Tiffany, Bvlgary и Bendes в РФ из-за помолвочных колец

Житель столицы решил выйти на тропу войны со всемирно известными брендами-гигантами. Все из-за того, что в своей рекламе помолвочных колец они якобы дискредитируют отечественные ценности.

Так, москвич Василий Жизнелюбов подал в суд на Tiffany, Bvlgary и Bendes. В исковом заявлении он заявил, что эти бренды призывают россиян отказаться от привычных им новогодних традиций.

Постоянная реклама, уверен житель столицы, направленная лишь на приобретение "внешних не свойственных культуре народов РФ признаков благополучия" вредит здоровью юных граждан Российской Федерации. Детям, заявляет в своем исковом заявлении Василий Жизнелюбов, вменяются неправильные мысли. Например, указывает жизнелюбов, о том, что справлять помолвку вместо празднования традиционного русского праздника — Нового года — это нормально.

Отметим, что Василий Жизнелюбов потребовал признать деятельность этих брендов неправомерной и противоречащей основам нравственности. Необходимо, считает он, запретить данные бренды — Tiffany, Bvlgary и Bendes — на территории Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одной из общеобразовательных школ города Пскова учеников младших классов насильно заставляли учить основы православия. В ответ на недовольство родителей директор школы заявила, что не изучать православие в Пскове — кощунственно.

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