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Московские школьники открыли сверхновую звезду

Россия » Центр » Москва

Группа школьников из московского центра "На Донской" открыла сверхновую звезду. Один из авторов открытия — девятилетний Диего Фернандес Ортис — стал самым молодым в истории первооткрывателем сверхновой звезды.

Московские школьники открыли сверхновую звезду. 395985.jpeg

"Каждый год в мире открывают примерно 300 сверхновых звезд такой яркости, как та, что открыли мои ученики. Но оно уникально тем, что это первое открытие сверхновой, сделанное московскими школьниками. И один из авторов этого открытия — Диего Фернандес Ортис — стал самым юным первооткрывателем сверхновой в мире", — рассказал RT руководитель группы Денис Денисенко.

Сверхновая получила название PSN-DNTTM и номер в каталоге 2018JGQ. В группу ее первооткрывателей также вошли московские школьники Иван Спасич, Кирилл Ионов и Денис Вдовин. По словам Дениса Денисенко, ранее его ученики уже открыли несколько десятков переменных звезд, но "поймать" именно сверхновую удалось впервые.

Отметим, что в Москве работают свыше 120 тысяч различных кружков и секций, в которых занимаются около 840 тысяч детей. При этом 78 процентов дополнительных занятий проходят для детей бесплатно. Особый упор в последние годы московская система образования делает на развитие кружков технической направленности.

"Наше дополнительное образование должно делать из школьников профессионалов будущего. Подрастающему поколению нужны технологические умения для жизни в будущем", — убежден руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

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Темы школа кружки секции звезды Москва астрономия образование Исаак Калина среднее образование Департамент образования города Москвы
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