Перед внедрением МЭШ были проведены медицинские наблюдения

Обсуждения с родителями и медицинские наблюдения за ходом апробации проекта Московская электронная школа (МЭШ) были проведены до того, как он был внедрен в образовательных организациях столицы.
В результате были внесены изменения в регламент и режим работы проекта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель департамента образования и науки города Москва Исаак Калина. «Переход на современные технологии не произошел в одночасье. С 2008 года, когда мы еще здесь не работали, московские школы стали активными участниками, мы всю страну приглашали сюда в Москву, когда Москва осваивала элементы современной электронной школы в начальной школе», - сказал Исаак Калина.
Кроме того, проводились встречи с родительской общественностью и учебные конференции.«В 2012 году мы начали прорабатывать возможность расширения пользователей. И в 2015, даже 2014 году мы провели апробацию технологии Московской электронной школы в шести школах города. Кстати, неудивительно, что почти все эти шесть школ сейчас лидеры МЭШ. И эта апробация длилась два года. Были встречи с родителями, и наблюдения медиков, и прочее.
Были внесены достаточно серьезные коррективы, как и в регламенты работы, и, самое главное, - режим работы. Поэтому дальше на основе этой двухлетней апробации в шести школах города было проведено достаточно много различных учительских конференций. Понемногу к шести школам стали присоединяться другие.
Сегодня эти школы являются лидерами и по результатам своей работы, и по многим другим показателям», - пояснил Исаак Калина.В 2018 году все школы столицы присоединились к проекту Московская электронная школа. МЭШ вошла в ТОП-100 главных мировых проектов в области образования по версии независимой международной организации HundrED.
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