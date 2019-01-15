В третий этап Всероссийской олимпиады прошли 26 тысяч московских старшеклассников

Более 26 тысяч учеников 9-11 классов московских школ примут участие в третьем — региональном — этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Он проводится по 24 предметам и завершится 25 февраля.

На региональный этап допускают школьников, которые набрали необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победителей и призеров регионального этапа прошлого года.

Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что такое число приглашенных на региональный этап ребят доказывает повышенный интерес школьников к углубленному изучению предметов. По его словам, этому во многом способствует реализация в Москве городских проектов, таких как "Университетская суббота" и "Курчатовский проект", а также открытие инженерных и медицинских классов в столичных школах.

"За последние семь лет мы добились того, что на сегодняшний день из работающих в Москве 600 с небольшим школ 321 школа имеет, как минимум, одного своего победителя или призера Всероссийской олимпиады. А победителей и призеров городского уровня Всероссийской олимпиады имеют практически все школы Москвы. И наша задача чтобы их число увеличивалось год от года в каждой школе", — ранее отмечал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.