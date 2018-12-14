В Москве представили профессию цифрового куратора

Российское общество "Знание" на селекторном совещании в Департаменте образования города Москвы представило новую профессию — цифровой куратор.

В задачи цифрового куратора входит консультирование по вопросам применения цифровых технологий и онлайн-сервисов в различных сферах жизни, а также содействие развитию цифровых компетенций у различных групп населения. По словам автором стандарта, для молодежи — это ранний профессиональный старт, а для старших поколений — социальная включенность и профессиональное долголетие.

"Для старшеклассников, студентов — это ранний профессиональный стаж, возможность формирования современной культуры вхождения на рынок труда. Это возможность поработать со старшим поколением и возможность поработать в разных социальных группах", — рассказала зампред комитета Госдумы по образованию и науке, председатель российского общества "Знание" Любовь Духанина.

По ее словам, цифровой куратор — профессия в сфере социальной защиты и занятости. Разработчики ставили перед собой задачу создать современный опережающий профессиональный стандарт. В работе над ним приняли участие специалисты Московского городского педагогического университета, НИЯУ "МИФИ", НИУ "МИСИС", Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образования, АО "ЛАНИТ". Экспертами проекта профессионального стандарта выступили 500 организаций.

"Новая профессия дает возможность занять новую должность, это новый рынок труда. Эта профессия позволяет другим людям адаптироваться в условиях информационного пространства. Это профессия, которая защищает других людей в условиях быстрых изменений", — пояснила Любовь Духанина.

Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина поручил рассмотреть возможности для использования новой профессии в рамках профессионального обучения, в том числе с учетом перспективы открытия IT-классов. Глава образовательного ведомства также отметил, что частично функции цифровых кураторов уже выполняют педагоги московских школ в рамках проекта "Московское долголетие", обучая представителей старшего поколения компьютерной грамотности.

"Данное предложение оформляет то, что уже есть в реальной жизни. По сути, у каждой бабушки и дедушки есть цифровой куратор — внук-старшеклассник, который обеспечивает включение своих бабушек и дедушек в цифровой мир. К сожалению, не у всех есть внуки, которые могут помогать. То, что предложили коллеги, будет востребовано, потому что это интересно и ребятам, и старшему поколению, и полезно для общества", — отметил Исаак Калина.

Таким образом, в перспективе в рамках предпрофессионального образования московские школьники могут получить возможность освоить профессию цифрового куратора.