Ленина предложили заменить в мавзолее резиновой куклой

Мавзолей Владимира Ильича Ленина, памятник-усыпальница на Красной площади города Москвы, уже давно являет собой предмет многочисленных и рьяных споров в кругах российских общественности.
Так, многие обвиняют его в, мягко говоря, бессмысленности и называют необязательным осколком давным-давно почившей эпохи. Мавзолей, считают они, необходимо закрыть, а тело Ленина захоронить. Другие не менее активно спорят с первыми, доказывая, что в этом нет никакой необходимости. Любопытно, что споры о судьбе усыпальницы и лежавшего в нем тела зародились еще в Советском Союзе — в конце 1980-ых годов.
В правительство Российской Федерации поступило любопытное предложение от депутата Ленинградской области Владимира Петрова. К 2024-му году, к 100-летию кончины вождя пролетариата, он предлагает устроить траурную процессию и похоронить Владимира Ленина. Мавзолей Петров, что интересно, закрывать не желает — предлагает вместо Ленина положить там его резиновую или восковую куклу.
На сегодняшний день, считает Владимир Петров, государство тратит слишком много денег на содержание мавзолея и поддержание тела Владимира Ленина в надлежащем состоянии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Юнгар, Перу, на местных выборах мэры схлестнулись Гитлер и Ленин.
Фото: pixabay. com
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