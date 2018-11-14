Доверия мало: москвичи не пустят Собянина в президенты

Российский политик Сергей Собянин, действующий мэр столицы Российской Федерации города Москвы, пользуется у жителей города популярность и доверием. Однако, в Собянине москвичи видят лишь мэра — до президентского кресла ему далеко.
Об этом свидетельствует недавнее исследование "Левада-центра". Так, согласно предоставленным социологами данным, лишь 1 % жителей столицы готовы поддержать Сергея Собянина в его стремлении стать президентом России.
И дело тут даже не в том, что москвичи Собянина не любят или критикуют, говорят авторы исследования. Сам действующий мэр столицы никогда не упоминал о своих столь амбициозных планах. Сергея Собянина, указывают социологи, россияне считают верным соратником действующего президента Российской Федерации и всей федеральной власти в целом.
Любопытно, что в Москве с ее двенадцатью миллионами человек населения за Собянина на выборах мэра проголосовали всего лишь 1,5 миллиона жителей столицы. Ему, однако, для того, чтобы стать мэром, этого хватило.
Отметим, что в опросе "Левада-центру" россияне признались, что хотят видеть у власти в стране лишь Владимира Путина. 43 % — именно столько респондентов заявили, что проголосовали бы за него. У Геннадия Зюганова, ближайшего преследователя Путина, 2 % голосов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что этой осенью Сергей Собянин попросил у действующей в стране власти триллион рублей на "улучшение Москвы".
Фото: Fotodom. ru
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