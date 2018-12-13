Москва обновила рекорд по числу индивидуальных предпринимателей

"В октябре в Москве почти 7 тысяч человек стали индивидуальными предпринимателями. Это новый столичный рекорд по числу вновь зарегистрированных ИП", - сообщил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что по приросту числа индивидуальных предпринимателей Москва уверенно занимает 1-е место среди субъектов РФ. За 10 месяцев нынешнего года прирост новых ИП составил 16% по сравнению с январем-октябрем 2017 года.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в Москве на первый день ноября нынешнего года составило 316,6 тысяч - это на 11,9% больше, чем на 1 ноября 2017 года.

"Активный рост числа ИП - яркий показатель доверия малого и среднего бизнеса к той работе, которую проводит Правительство Москвы по популяризации и поддержке предпринимательства, по развитию патентной системы. Достаточно сказать, что с 2013 года Москва расширила применение патентной системы для ИП с 45 до 80 видов деятельности - и за этот период среднемесячное число новых индивидуальных предпринимателей в столице увеличилось более чем в два с половиной раза", - подчеркнул Владимир Ефимов.