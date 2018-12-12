В Москве пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве с 14 декабря по 13 января пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". Целый месяц на 78 площадках по всей столице посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты и новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии.
На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких. Рестораторы готовятся удивлять москвичей и туристов рождественскими блюдами.
Площадки фестиваля будут открыты ежедневно, с 14 декабря по 13 января: c 11.00 до 22.00 по будним дням и с 10.00 до 22.00 по выходным. По отдельному графику, с 10.00 до 23.30, будет работать площадка на Красной площади, которая откроется уже 30 ноября.
"Путешествие в Рождество" — крупнейший зимний фестиваль Европы: прошлой зимой на его площадках побывали рекордные 14,5 млн гостей! Свою историю он берет от Страсбургской ярмарки, проходившей на столичной Манежной площади с декабря 2012 по январь 2013 года. А нынешнее свое название этот фестиваль получил в сезоне 2013/2014.
"Кстати, в этом году у нас было уже 12 фестивалей из цикла #Московскиесезоны, которые посетили около 65 млн человек. Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", — отметил в своем микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник фото: mos.ru
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