Портфолио ученика составит конкуренцию школьным олимпиадам

Необходимость проводить школьные олимпиады, для того чтобы выявить выдающихся учеников, в будущем может отпасть. Цифровые технологии позволят получать всю необходимую информацию об успеваемости ученика через электронное портфолио. Такое предположение сделал мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя возможности проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), сообщает агентство «Москва».

«В ближайшие года "Московская электронная школа" накопит уникальный объем информации, данных и образовательных технологий, который, я думаю, будет самым большим в мире. Позволит создать электронное портфолио каждого ученика от первого класса до выпуска из школы.

В конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады, мы будем точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится. Это школьная революция», - сказал Сергей Собянин в ходе панельной дискуссии «Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?» в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности «Цифровые вершины».

По словам Сергея Собянина, проект «Московская электронная школа» только начал развиваться, однако его наполнение растет в геометрической прогрессии. В будущем МЭШ может предоставить невиданные возможности для учеников, их родителей, учителей и управленческих команд.

«В учебном сезоне 2017-2018 года электронно-образовательными материалами "Московской электронной школы" воспользовались педагоги для проведения более чем 40% учебных занятий. Ожидаем, в этом учебном году популярность базы МЭШ бут еще выше.

Ведь в электронной базе проекта содержатся 210 наиболее ходовых учебников, свыше 19 000 сценариев уроков, а также около 330 000 единиц аппаратного и программного контента», - ранее рассказал глава департамента образования города Моквы Исаак Калина.

Проект «Московская электронная школа» стартовал в 2016 году по инициативе Сергея Собянина. Проект высоко оценили международные эксперты в области образования, а наработки МЭШ планируют использовать в регионах России и других странах, таких как Финляндия и ОАЭ.