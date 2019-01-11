Более полусотни прорубей для крещенских купаний будут работать в Москве

Искупаться на Крещение в Москве можно будет в 60 специально подготовленных прорубях. На крещенских купелях, оберегая здоровье и безопасность москвичей, будут дежурить медики и сотрудники полиции. Также будут работать раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты, сообщает интернет-портал Yoki.ru.
По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, окунуться в прорубь можно будет с шести вечера 18 января до шести вечера 19 января.
В местах купелей спасатели МЧС предварительно проверят дно на безопасность и будут нести постоянное дежурство возле мест купания.
Для безопасности, места крещенских купаний оборудуют специальными деревянными настилами. Каждая площадка будет освещена, а рядом организованы парковки.
Все места для купания будут убирать специально закрепленые бригады. Везде откроются пункты горячего питания и временной торговли.
Планируется, что в этом году в крещенских купаниях в Москве примут участие свыше 180 тысяч человек. В прошлом году в столице было оборудовано на три купели меньше. Тогда окунулись в прорубь 148 тысяч человек.
Фото: Wikimedia Commons/rian archive
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