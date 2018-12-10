Собянин познакомил Медведева с "Московской электронной школой"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина о планах по развитию ключевого столичного образовательного проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). В ближайшее время планируется внедрить электронные домашние и электронные контрольные работы.

Это позволит в будущем формировать электронное портфолио школьников. Не исключено, что эти данные будут учитывать при поступлении в российские вузы. Собянин также отметил, что в настоящее время количество скачиваний контента "МЭШ" достигает трех миллионов в месяц.

Кроме того, мэр рассказал премьеру о том, что только 7% родителей оценивают школы, в которых учатся их дети, ниже среднего. Подавляющее большинство родителей не видит принципиальной разницы между уровнем подготовки школьников в разных образовательных организациях.

"Это говорит о том, что мы все-таки достигли того, чего добивались в эти годы — равных возможностей, независимо от того, в каком районе человек проживает, в какую школу он ходит", — приводит слова Собянина "Москва 24".

С приходом команды Сергея Собянина в 2010 году департамент образования Москвы поставил во главу угла принцип создания равных возможностей. Были реформированы условия финансирования школ и оценки качества образования, создан рейтинг школ.

В результате, стабильно растут показатели московских учеников на ОГЭ и ЕГЭ, на национальных и международных олимпиадах. Столичная система образования входит в десятку лучших в мире, по оценкам независимых международных организаций.

"В возможность реализации задачи "лидерства без отстающих" семь лет назад, мало кто верил, кроме нашего мэра. Он такую задачу поставил перед системой. Сегодня мы уверены, что эта, казавшаяся семь лет назад невыполнимой, миссия и есть залог одновременно стремительного развития огромного мегаполиса и обеспечения консолидации городского сообщества.

Я уверен, что это и есть две наши главных задачи: вклад системы образования в развитие в города и вклад в консолидацию городского сообщества", — говорит руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

В этом году проект "Московская электронная школа" был отмечен международной премией в области образования HundrED. Наработки столичной системы образования уже востребованы в других регионах России. Их планируют взять на вооружение мировой лидер в области школьного образования — город Хельсинки, а также Объединенные Арабские Эмираты.