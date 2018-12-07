Детский торговый центр "Улей" приглашает на праздник

В эту субботу, 8 декабря, с 12:00 до 19:00 состоится Большой праздник в Детском торговом центре "Улей", по адресу: Алтуфьевское шоссе, 24, к. 1.

Специально для всех гостей торгово-развлекательный центр "Улей" подготовил яркую и интересную программу на целый день:

Неповторимое интерактивное шоу с участием настоящих больших роботов

Веселье, зажигательная музыка, бесконечные танцы, самые смешные аниматоры

Фотосессии в сказочных декорациях

Сладкие угощения на любой вкус

Веселые аттракционы удивят и маленьких, и взрослых

Удивительный квест точно не оставит равнодушным

А самое главное, все это совершенно — Бесплатно!

Только для гостей праздника море подарков и большой розыгрыш денежных сертификатов на 1000, 5000, 10 000 рублей!

Для справки

Торгово-развлекательный центр "УЛЕЙ" — один из лучших в Москве специализированных детских торговых центров товаров и услуг для детей и будущих мам. Более 10 000 квадратных метров, собственная парковка, стильный и современный дизайн, огромное количество игровых зон, обширный ассортимент, продуманное зонирование на различные группы товаров, удобные развязки для подъезда к ТРЦ для покупателей движущихся в оба направления на Москву и ближайшее Подмосковье.