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Детский торговый центр "Улей" приглашает на праздник

Россия » Центр » Москва

В эту субботу, 8 декабря, с 12:00 до 19:00 состоится Большой праздник в Детском торговом центре "Улей", по адресу: Алтуфьевское шоссе, 24, к. 1.

Специально для всех гостей торгово-развлекательный центр "Улей" подготовил яркую и интересную программу на целый день:

  • Неповторимое интерактивное шоу с участием настоящих больших роботов
  • Веселье, зажигательная музыка, бесконечные танцы, самые смешные аниматоры
  • Фотосессии в сказочных декорациях
  • Сладкие угощения на любой вкус
  • Веселые аттракционы удивят и маленьких, и взрослых
  • Удивительный квест точно не оставит равнодушным

А самое главное, все это совершенно — Бесплатно!

Только для гостей праздника море подарков и большой розыгрыш денежных сертификатов на 1000, 5000, 10 000 рублей!

Для справки

Торгово-развлекательный центр "УЛЕЙ" — один из лучших в Москве специализированных детских торговых центров товаров и услуг для детей и будущих мам. Более 10 000 квадратных метров, собственная парковка, стильный и современный дизайн, огромное количество игровых зон, обширный ассортимент, продуманное зонирование на различные группы товаров, удобные развязки для подъезда к ТРЦ для покупателей движущихся в оба направления на Москву и ближайшее Подмосковье.

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Темы афиша Москва праздник торговый центр детский праздник Детский торговый центр Улей
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