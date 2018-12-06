Столичному бизнесу обещают снижение совокупной налоговой нагрузки

С 1 января 2019 года в Москве ставка налога на имущество бизнеса по кадастровой стоимости составит 2%. Также с начала января на 2% возрастёт НДС. Но что в действительности станет с совокупной налоговой нагрузкой на бизнес? - Она сократится. Давайте разберёмся, почему.

Как рассчитывается налоговая ставка на имущество организаций? На федеральном уровне законодательно определён её максимальный порог - 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. Но каждый регион вправе сам устанавливать верхнюю планку такого налога.

Если она не определяется, то применяется федеральная ставка. До 2019 года Москва самостоятельно назначала порог налога на имущество бизнеса, который рос постепенно с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г., в то время, как в ряде регионов (например, в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской областях) он изначально составлял 2%.

Это был переходный период, который позволил московскому бизнесу плавно адаптироваться к постепенному росту ставки, достигшей в итоге изначальной федеральной планки. Так почему же общая налоговая нагрузка на бизнес в итоге сократится? Во-первых, с 1 января 2019 года организации освободятся от уплаты налога на движимое имущество.

Теперь налогом будет облагаться только недвижимое имущество предприятий, которое учитывается на балансе в качестве объектов основных средств или получено по концессионному соглашению. Эта мера снизит налоговую нагрузку на бизнес в среднем на 13%.

Во-вторых, уже как год вступил в силу Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», предусматривающий новую технологию расчёта кадастровой стоимости объектов коммерческой недвижимости, помогающую добиться соответствия их стоимости с рыночной.

Для большинства объектов она уже снизилась в среднем на 16%, что, соответственно, снизило и налог, вносимый за них.

В-третьих, на облегчение общей налоговой нагрузки на бизнес положительно влияют различные федеральные и региональные льготы. На сайте инвестиционного портала Москвы подробно перечислены меры, которые оказываются городом для поддержки столичных предпринимателей.

В их числе и финансовая помощь: различные субсидии, льготы и займы по льготным ставкам, и нефинансовая, куда входит информационная, консультационная, коммуникационная, образовательная, инфраструктурная и правовая поддержка. Также с различными льготами, субсидиями и другими вариантами городской помощи бизнесу можно ознакомиться на сайте ГБУ города Москвы «Малый бизнес Москвы».