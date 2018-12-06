C 1 января начнут действовать новые тарифы на жилищные услуги в Москве

Столичные цены на жилищные услуги не менялись с 2017-го, в то время как уровень инфляции за этот период вырос. В связи с этим в новом году Правительство Москвы пересмотрит ставки на жилищные услуги — с начала января они незначительно вырастут.

Индексация цен на столичные жилищные услуги логична и обусловлена повышением ставки НДС, которая с 1 января 2019 года составит 20% вместо 18%. Повышение тарифов будет незначительным и гораздо меньшим, чем накопленная за эти два года инфляция. Важно отметить, что в июле ставки уже не будут пересматриваться и останутся неизменными в течение всего 2019 года.

Действующая система мер социальной поддержки москвичей по оплате жилищных и коммунальных услуг не претерпит изменений. Будут сохранены все льготы и субсидии для нуждающихся слоёв населения. На сегодня таким правом могут воспользоваться 52 категории москвичей (если речь идёт о льготах), что составляет 3,7 миллиона человек, и 650 тысяч московских семей, которым полагаются субсидии. Всего на цели социальной поддержки жителей столицы в городском бюджете уже предусмотрено 46,6 млрд. рублей.

Что касается конкретных цифр, то тарифы на коммунальные услуги с начала 2019 года увеличатся не больше установленного федеральным центром предельного значения в 1,7%. Величина роста для Москвы будет определено до конца 2018 года. Тариф на капитальный ремонт вырастет на 1 руб. 19 коп., а содержание жилого помещения обойдётся в среднем на 1 руб. 90 коп. дороже. По ставкам на найм жилых помещений: для льготников они вырастут всего на 35 копеек, коммерческий найм поднимется на 1 руб. 38 копеек, а фактический найм жилого помещения на 2 руб. 11 копеек. Московские ставки сильно отстают от базового уровня, рассчитанного от стоимости аренды в городе по федеральной методике.