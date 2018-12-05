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Школам Москвы разрешили использовать возможности трехлетнего бюджета

Россия » Центр » Москва

Переход московских образовательных организаций на трехлетнее планирование бюджета открыл широкие возможности для повышения эффективности работы управленческих команд. При этом финансовая деятельность школ планируется по учебным, а не по финансовым годам. Об этом рассказал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Школам Москвы разрешили использовать возможности трехлетнего бюджета. 395556.jpeg

"Это огромный ресурс повышения эффективности работы управленческой команды — уверенность в своем будущем, в финансировании, возможность планировать свою деятельность по созданию условий на несколько лет вперед", — отметил Исаак Калина.

Московский министр подчеркнул, что направление расходов школ определяет сама школа. Однако теперь директора получили возможность использовать сегодня средства, которые были запланированы на будущие годы. И положительный опыт использования данной возможности в Москве уже есть.

В июне 2018 года в столичную школу №1980 был поставлен инженерный класс стоимостью 30,5 миллиона рублей. При этом в 2017/18 учебном году у образовательной организации имелось в свободном распоряжении на эти цели 10,5 миллиона рублей. Еще 20 миллионов рублей было получено за счет перераспределения трехгодичного бюджета.

"Сегодня директор может из следующих периодов небольшую часть использовать заранее — не более 10% бюджета. Эти деньги могут быть направлены на создание уникальной базы — некоторые директора, к примеру, рассчитывают набрать средства на IT-полигоны. У большой школы и планы большие. На их реализацию нужен большой финансовый ресурс, который иногда нужно аккумулировать, в том числе и забирая из финансирования будущих периодов. При этом, подчеркну, не нанося никакого вреда деятельности школы в следующие периоды", — пояснил Исаак Калина.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью директору школы необходимо проанализировать планируемые расходы, сопоставить их с графиками финансирования и направить учредителю предложение об изменении графика финансирования на три года. С учетом нового графика финансирования заключается дополнительное соглашение, а новые сведения отражаются в плане закупок.

Всего, по оценкам специалистов департамента образования, за счет такого подхода школы могут дополнительно получать до 140 миллионов рублей в год на реализацию крупных проектов. Важно, что такое перераспределение средств ограничено контрактом директора — школа может перераспределить средства только за тот период, на который с директором подписан контракт. Договор с управляющим образовательной организацией должен быть действительным не менее трех месяцев по окончании расчетного периода, за счет которого производится эффективное перераспределение средств в рамках управления трехлетним бюджетом школы. Прочие защитные механизмы также проработаны, утверждают в департаменте образования.

Калина также напомнил, что с 2011 года, когда было принято решение о переходе на финансирование московских школ по учебным годам, серьезно выросла их эффективность. Сегодня на содержание административно-управленческого персонала в московской школе редко уходит более 3% бюджета образовательной организации. Семь лет назад эта цифра в среднем достигала 22-23%, и изменить положение вещей многим не представлялось возможным.

"Все эти деньги, которые сегодня не тратятся на чиновников и квазичиновников (департамент образования также кратно сократил штат), остались в распоряжении школ, пошли на повышение заработной платы учителей и на развитие школы", — отметил Исаак Калина.

В 2011 году правительство Москвы запретило школам тратить более 15,1% бюджета на содержание административно-управленческого аппарата. В то же время сэкономленные к концу года бюджетные средства у школ перестали изымать, что стало дополнительным стимулом для директоров эффективнее их использовать. В результате московские школы сегодня самые эффективные в России.

Фото: официальный сайт Правительства России

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Темы школа Москва бюджет образование Исаак Калина Департамент образования города Москвы
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