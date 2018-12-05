Школам Москвы разрешили использовать возможности трехлетнего бюджета

Переход московских образовательных организаций на трехлетнее планирование бюджета открыл широкие возможности для повышения эффективности работы управленческих команд. При этом финансовая деятельность школ планируется по учебным, а не по финансовым годам. Об этом рассказал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.
"Это огромный ресурс повышения эффективности работы управленческой команды — уверенность в своем будущем, в финансировании, возможность планировать свою деятельность по созданию условий на несколько лет вперед", — отметил Исаак Калина.
Московский министр подчеркнул, что направление расходов школ определяет сама школа. Однако теперь директора получили возможность использовать сегодня средства, которые были запланированы на будущие годы. И положительный опыт использования данной возможности в Москве уже есть.
В июне 2018 года в столичную школу №1980 был поставлен инженерный класс стоимостью 30,5 миллиона рублей. При этом в 2017/18 учебном году у образовательной организации имелось в свободном распоряжении на эти цели 10,5 миллиона рублей. Еще 20 миллионов рублей было получено за счет перераспределения трехгодичного бюджета.
"Сегодня директор может из следующих периодов небольшую часть использовать заранее — не более 10% бюджета. Эти деньги могут быть направлены на создание уникальной базы — некоторые директора, к примеру, рассчитывают набрать средства на IT-полигоны. У большой школы и планы большие. На их реализацию нужен большой финансовый ресурс, который иногда нужно аккумулировать, в том числе и забирая из финансирования будущих периодов. При этом, подчеркну, не нанося никакого вреда деятельности школы в следующие периоды", — пояснил Исаак Калина.
Для того чтобы воспользоваться данной возможностью директору школы необходимо проанализировать планируемые расходы, сопоставить их с графиками финансирования и направить учредителю предложение об изменении графика финансирования на три года. С учетом нового графика финансирования заключается дополнительное соглашение, а новые сведения отражаются в плане закупок.
Всего, по оценкам специалистов департамента образования, за счет такого подхода школы могут дополнительно получать до 140 миллионов рублей в год на реализацию крупных проектов. Важно, что такое перераспределение средств ограничено контрактом директора — школа может перераспределить средства только за тот период, на который с директором подписан контракт. Договор с управляющим образовательной организацией должен быть действительным не менее трех месяцев по окончании расчетного периода, за счет которого производится эффективное перераспределение средств в рамках управления трехлетним бюджетом школы. Прочие защитные механизмы также проработаны, утверждают в департаменте образования.
Калина также напомнил, что с 2011 года, когда было принято решение о переходе на финансирование московских школ по учебным годам, серьезно выросла их эффективность. Сегодня на содержание административно-управленческого персонала в московской школе редко уходит более 3% бюджета образовательной организации. Семь лет назад эта цифра в среднем достигала 22-23%, и изменить положение вещей многим не представлялось возможным.
"Все эти деньги, которые сегодня не тратятся на чиновников и квазичиновников (департамент образования также кратно сократил штат), остались в распоряжении школ, пошли на повышение заработной платы учителей и на развитие школы", — отметил Исаак Калина.
В 2011 году правительство Москвы запретило школам тратить более 15,1% бюджета на содержание административно-управленческого аппарата. В то же время сэкономленные к концу года бюджетные средства у школ перестали изымать, что стало дополнительным стимулом для директоров эффективнее их использовать. В результате московские школы сегодня самые эффективные в России.
Фото: официальный сайт Правительства России
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